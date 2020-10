Lazio, niente conferenza per Pereira nel centro sportivo di Formello. Al suo posto, insieme a Muriqi, interverrà Hoedt

Niente conferenza per Pereira. Il centrocampista belga naturalizzato brasiliano ha qualche linea di febbre e non prenderà parte alla conferenza stampa, programmata per oggi pomeriggio, nel centro sportivo di Formello.

Al suo posto ci sarà Wesley Hoedt. Confermata, invece, la presentazione di Vedat Muriqi.