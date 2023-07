Lazio, siamo al dunque. Faccia a faccia tra Sarri e Lotito: «Non è solo il mercato». Cosa succede tra il tecnico e il patron biancoceleste

Come scrive Il Messaggero Maurizio Sarri ha fissato un faccia a faccia con Lotito a Formello. Ieri Maurizio è tornato insieme al figlio Nicolé dalla famiglia a Castelfranco. Ci sono variabili personali in mezzo all’appuntamento, ma il tecnico della Lazio vuole un confronto col presidente in cui fissare tutta una serie di punti, ora non c’è più tempo.

Non è soltanto un discorso legato ai rinforzi, c’è tanto altro. Manca ancora un ds ufficiale, non c’è un club manager, una figura di riferimento né di raccordo fra la società e il gruppo. Peruzzi era stato indicato, Radu invocato a furor di popolo.