Lazio, Fabiani sul mercato: «Quel giocatore potrebbe ricevere delle offerte. Su Castellanos...» - Lazio News 24

Lazio, Fabiani è molto chiaro sulla situazione legata al calciomercato. La situazione

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida tra Lazio e Napoli, affrontando diversi temi legati al mercato e al nuovo corso intrapreso dal club biancoceleste. Le parole di Fabiani confermano la linea della Lazio, orientata a un percorso di rinnovamento graduale ma ambizioso, senza perdere competitività.

Uno dei passaggi più significativi riguarda Tijjani Noslin, chiamato a raccogliere l’eredità di Valentin Castellanos, ceduto al West Ham. Fabiani ha ribadito la piena fiducia della Lazio nel giocatore, sottolineando come la scelta di schierarlo non sia una conseguenza della cessione del Taty, ma una decisione tecnica già maturata dallo staff. Noslin, secondo Fabiani, ha saputo attendere con pazienza la sua occasione e oggi sta dimostrando di meritare spazio e responsabilità all’interno del progetto Lazio.

Capitolo delicato anche quello legato a Matteo Guendouzi. Fabiani ha chiarito che, allo stato attuale, il centrocampista non è considerato in uscita, nonostante le voci di interesse provenienti dall’estero. Nessuna offerta ufficiale è arrivata alla Lazio, anche se – come spiegato dallo stesso Fabiani – il club ha il dovere di valutare ogni proposta nell’ottica del bene della società. Il direttore sportivo ha ricordato come il progetto Lazio sia iniziato dopo partenze pesanti come quelle di Milinkovic-Savic, Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, un momento che ha richiesto idee chiare e coraggio.

Infine, Fabiani ha parlato dei possibili sostituti, ribadendo che ogni eventuale cessione sarà accompagnata da un adeguato rinforzo. L’obiettivo della Lazio è dare continuità a un percorso di crescita che possa rendere la squadra competitiva non solo oggi, ma anche nei prossimi anni.