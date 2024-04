Lazio, Fabiani lavora per ricreare una squadra ambiziosa: il progetto del Ds. E su Guendouzi...

Lazio, Fabiani lavora per ricreare una squadra ambiziosa: il progetto del Ds per il club in vista della prossima stagione. E su Guendouzi…

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Fabiani è alla ricerca del cambiamento, il Ds alterna il pugno di ferro alla strategia della distensione. Lavora per ricreare una Lazio ambiziosa: «La Lazio deve tornare a essere al centro del progetto. Forse è l’ultimo atto che farò nella mia carriera, il ciclo finisce anche per i direttori». Aveva detto ai microfoni di Radiosei.

Il Ds a quando è arrivato fa il mediatore, il paciere per risolvere casi su casi. Gli ultimi sono quelli di Guendouzi e Luis Alberto, li ha trattati ieri: «Il francese stava alla Lazio prima di Tudor – ha detto Fabiani – volete che la società non abbia parlato con il tecnico e si siano

chiariti certi aspetti? Guendouzi sta facendo terapie, è parte integrante di questo progetto poi è Tudor che decide se mandarlo o meno in campo». Su Luis Alberto è stato comprensivo: «Ha fatto un’uscita estemporanea, ma tipica del ragazzo. Nulla di particolare».