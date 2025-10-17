 Lazio, l'ex Crespo ha nostalgia dell'Italia: «Il mio sogno? Allenare una squadra europea. Anzi italiana. Sarebbe chiusura di un cerchio»
Crespo

Lazio, l’ex Crespo ammette: «Il mio sogno? Allenare una squadra europea. Anzi italiana. Non poniamoci limiti e aspettiamo»

Da bomber a tecnico: è questa la nuova vita di Hernán Crespo. L’ex attaccante della Lazio siede oggi sulla panchina del San Paolo, in Brasile, ma il suo sogno resta quello di approdare in Europa, magari proprio in Italia, dove ha vissuto gran parte della sua carriera da calciatore.

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Crespo ha raccontato quale sia il suo prossimo grande obiettivo. Ecco un estratto delle sue parole:

PAROLE – «Il mio sogno? Allenare una squadra europea. Anzi: italiana. Sarebbe la chiusura del cerchio. Non poniamoci limiti e aspettiamo, intanto devo pensare al San Paolo».

