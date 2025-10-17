 Atalanta-Lazio, emergenza totale per Sarri? Come verrà cambiata la formazione? - Lazio News 24
Connect with us

News

Atalanta-Lazio, emergenza totale per Sarri? Come verrà cambiata la formazione?

News

Rivali Lazio, aspettando il match di domenica l'Atalanta festeggia questa cosa. Il punto

News

Lazio, serve una scossa per mettere un nuovo punto di partenza! Sentite cosa ha detto quell'opinionista

News

Calciomercato Lazio, molte squadre estere interessate a Gila. La situazione attuale

News

Marusic Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società - VIDEO

News

Atalanta-Lazio, emergenza totale per Sarri? Come verrà cambiata la formazione?

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Latina Calcio 1932 vs S.S. Lazio memorial Vincenzo D’Amico
Latina 13/08/2023 - amichevole / Latina-Lazio / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Atalanta-Lazio, emergenza totale per Sarri: le probabili formazioni. La situazione attuale

Domenica 19 ottobre 2025 alle ore 18:00, la Lazio scenderà in campo alla New Balance Arena di Bergamo per affrontare l’Atalanta nella settima giornata di Serie A. Una partita delicata per i biancocelesti, chiamati a reagire in un momento segnato da gravi difficoltà fisiche e numeriche.

La Lazio si presenta all’appuntamento con una lunga lista di indisponibili: Castellanos sarà out per almeno un mese, mentre Zaccagni, Rovella e Dele-Bashiru resteranno ai box. In dubbio fino all’ultimo anche Dia, Marusic e Pellegrini. Sarri dovrà fare i conti con un organico ridotto e poche alternative credibili in panchina.

Le probabili scelte di Sarri

Nel consueto 4-3-3, la Lazio dovrebbe schierare Provedel tra i pali, con Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa. A centrocampo agiranno Cataldi, Basic e il rientrante Guendouzi. In attacco, Pedro è pronto a fare da falso nove se Dia non dovesse recuperare, con Cancellieri sulla destra. Una formazione di emergenza, ma chiamata comunque a dare battaglia contro una squadra solida come l’Atalanta.

L’Atalanta al completo (o quasi)

Dall’altra parte, l’Atalanta arriva alla sfida in condizioni decisamente migliori. Juric può sorridere per i rientri di De Ketelaere, Zalewski, Scalvini e Scamacca. Solo il primo dovrebbe partire titolare nel 3-4-2-1 bergamasco, che vedrà Krstovic come punta centrale e Lookman accanto all’ex Milan sulla trequarti. A centrocampo, confermato il rientro importante di de Roon.

Lazio, test decisivo per ambizioni e identità

Per la Lazio, questa trasferta è molto più di una semplice gara di campionato. Con la rosa falcidiata dagli infortuni, la partita di Bergamo sarà un banco di prova per valutare il carattere del gruppo e la tenuta mentale in situazioni difficili. Sarri dovrà affidarsi all’esperienza di giocatori come Pedro e Romagnoli per tenere insieme la squadra, ma anche sperare nella crescita dei giovani e delle seconde linee.

Inoltre, questa gara potrebbe offrire spunti importanti in vista del mercato invernale: la Lazio dovrà riflettere seriamente su come intervenire per dare profondità a una rosa oggi troppo fragile per sostenere le ambizioni stagionali.

La Lazio è attesa da una sfida durissima. E forse, proprio qui, può iniziare la sua vera stagione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.