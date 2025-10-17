Atalanta-Lazio, emergenza totale per Sarri? Come verrà cambiata la formazione? - Lazio News 24

Atalanta-Lazio, emergenza totale per Sarri: le probabili formazioni. La situazione attuale

Domenica 19 ottobre 2025 alle ore 18:00, la Lazio scenderà in campo alla New Balance Arena di Bergamo per affrontare l’Atalanta nella settima giornata di Serie A. Una partita delicata per i biancocelesti, chiamati a reagire in un momento segnato da gravi difficoltà fisiche e numeriche.

La Lazio si presenta all’appuntamento con una lunga lista di indisponibili: Castellanos sarà out per almeno un mese, mentre Zaccagni, Rovella e Dele-Bashiru resteranno ai box. In dubbio fino all’ultimo anche Dia, Marusic e Pellegrini. Sarri dovrà fare i conti con un organico ridotto e poche alternative credibili in panchina.

Le probabili scelte di Sarri

Nel consueto 4-3-3, la Lazio dovrebbe schierare Provedel tra i pali, con Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa. A centrocampo agiranno Cataldi, Basic e il rientrante Guendouzi. In attacco, Pedro è pronto a fare da falso nove se Dia non dovesse recuperare, con Cancellieri sulla destra. Una formazione di emergenza, ma chiamata comunque a dare battaglia contro una squadra solida come l’Atalanta.

L’Atalanta al completo (o quasi)

Dall’altra parte, l’Atalanta arriva alla sfida in condizioni decisamente migliori. Juric può sorridere per i rientri di De Ketelaere, Zalewski, Scalvini e Scamacca. Solo il primo dovrebbe partire titolare nel 3-4-2-1 bergamasco, che vedrà Krstovic come punta centrale e Lookman accanto all’ex Milan sulla trequarti. A centrocampo, confermato il rientro importante di de Roon.

Lazio, test decisivo per ambizioni e identità

Per la Lazio, questa trasferta è molto più di una semplice gara di campionato. Con la rosa falcidiata dagli infortuni, la partita di Bergamo sarà un banco di prova per valutare il carattere del gruppo e la tenuta mentale in situazioni difficili. Sarri dovrà affidarsi all’esperienza di giocatori come Pedro e Romagnoli per tenere insieme la squadra, ma anche sperare nella crescita dei giovani e delle seconde linee.

Inoltre, questa gara potrebbe offrire spunti importanti in vista del mercato invernale: la Lazio dovrà riflettere seriamente su come intervenire per dare profondità a una rosa oggi troppo fragile per sostenere le ambizioni stagionali.

La Lazio è attesa da una sfida durissima. E forse, proprio qui, può iniziare la sua vera stagione.