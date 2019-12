Lazio, Eriksson: «Con Cragnotti fu amore! Nesta? A 21 anni era pronto per essere capitano»

Lazio, l’ex allenatore dei biancocelesti Sven Goran Eriksson è tornato a parlare del suo trascorso nella Capitale

Bella e interessante intervista dell’ex tecnico della Lazio Sven Gorak Eriksson sulle pagine del magazine inglese fourfourtwo. Lo svedese ha raccontato del suo rapporto con Cragnotti e anche di quando consegnò a Nesta la fascia di capitano.

«Quando arrivai alla Lazio iniziai a lavorare con Cragnotti e fu amore! Con il presidente non ci vedevamo solo per lavoro, andavamo a cena anche con le nostre famiglie. Era fantastico perché mi assecondava in ogni modo, io gli dicevo cosa volevo fare e chi volevo comprare e lui mi diceva: “Troppo costoso!”, io gli rispondevo che quel giocatore avrebbe fatto tantissimi gol e allora mi rispondeva “Ok facciamolo!”».

«Nella Lazio feci diventare capitano Nesta a 21 anni, se i giocatori sono pronti bisogna dargli una chance».