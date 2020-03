Ecuador, Valencia rivuole Caicedo in Nazionale: «Abbiamo bisogno di lui!»

Lazio, la Nazionale dell’Ecuador vorrebbe il ritorno in squadra di Felipe Caicedo che però ora pensa solo a questa stagione

Il 2017 è stato l’anno in cui Felipe Caicedo ha detto addio alla Nazionale dell’Ecuador. Ora però il team vorrebbe che il biancoceleste tornasse in rosa, magari fin da subito, dalle prossime gare contro Argentina e Uruguay valide per le qualificazioni al Mondiale. Come riporta La Gazzetta dello Sport ad oggi però nessuna risposta è arrivata dal calciatore che è concentrato sollo sulla sua stagione e su quella della Lazio. Caicedo non si è mai nascosto, il sogno sarebbe vincere lo scudetto e per provare a realizzarlo la concentrazione dovrà essere massima.

A Radio Redondas, poi, è intervenuto anche Antonio Valencia – capitano della squadra – che lo ha richiamato a gran voce: «Non ho parlato con lui, ma posso dire che la nostra Nazionale ha bisogno di giocatori come Felipe. Questo per lui è un grande momento e speriamo davvero che possa tornare».