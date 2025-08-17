Lazio, difesa decimata verso il Como: Sarri chiederà un sacrificio a lui. Tantissime le defezioni per i biancocelesti

Doppia emergenza in casa Lazio. Mentre si avvicina l’esordio in campionato contro il Como, previsto per il 24 agosto, Maurizio Sarri deve fare i conti non solo con una situazione precaria a centrocampo, ma anche con una vera e propria crisi nel reparto difensivo. Come riportato nell’odierna edizione del Corriere dello Sport, l’elenco degli assenti per la sfida del Sinigaglia si è allungato in modo preoccupante, lasciando il tecnico quasi senza opzioni tra i centrali.

La prima assenza certa è quella di Alessio Romagnoli, che dovrà scontare un turno di squalifica. A lui si aggiungono gli infortunati. Patric ha accusato uno stiramento muscolare che lo terrà lontano dai campi almeno fino alla sosta per le Nazionali di settembre, costringendolo a saltare le prime, delicate partite della stagione. La situazione di Samuel Gigot è ancora più complessa: il francese è alle prese con una fastidiosa lombosciatalgia che lo tormenta da oltre due settimane e, contemporaneamente, attende un’offerta congrua (la valutazione è di 4 milioni) per lasciare la Capitale, essendo di fatto sul mercato.

Con tre difensori centrali su quattro fuori causa, a disposizione di Sarri resta un’unica, inedita soluzione: Adam Marusic. L’esterno montenegrino, che centrale di ruolo non è, è stato provato in quella posizione durante il precampionato per pura necessità. Lo stesso giocatore lo ha confermato qualche giorno fa: «Ho parlato con Sarri, mi ha chiesto se potevo aiutare la squadra da centrale a causa degli infortuni di Patric e Gigot. Non l’avevo mai fatto, gli ho detto che potevo provarci. Con Inzaghi ho giocato da terzo, ma a quattro è diverso». Sarri si affida dunque all’adattabilità e allo spirito di sacrificio del suo giocatore per affrontare la prima di campionato con una difesa completamente reinventata.