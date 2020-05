Lazio, De Martino: «Via al film del trionfo in Supercoppa»

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il direttore della comunicazione Stefano De Martino ha parlato delle nuove iniziative

Presso i canali ufficiali della Lazio, il direttore della comunicazione De Martino ha illustrato le nuove iniziative social, sulla tv biancoceleste e sulla rivista ufficiale:

«I tifosi si saranno accorti che abbiamo inserito sulla pagina Facebook della Lazio le edizioni giornaliere del tg biancoceleste. Faremo di più, trasmetteremo in diretta e in prima visione tutto il film della Supercoppa, con immagini inedite della sfida di Ryiadh. Ogni giorno verranno pubblicate due puntate della serie sulla pagina ufficiale del club. Ogni sera alle 21 e alle 21.30, da oggi fino all’11 maggio. L’idea è proprio quella di metterci in scia rispetto alle serie che sono state consumate in questo periodo di quarantena. Già da ora sul profilo di Facebook è possibile vedere il trailer e la sezione della pagina dedicata alla Supercoppa. Sull’app dell’Agenzia Ufficiale Biancoceleste, ogni giorno verranno presentate le puntate che saranno trasmesse poi su Facebook. Lunedì appuntamento in edicola per un numero speciale di Lazio Style Magazine».