Dalla Serie A al calcio internazionale: tutti gli appuntamenti di DAZN

Tutti gli appuntamenti di DAZN per il turno infrasettimanale: dalla Serie A al grande calcio internazionale

Le emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT proseguono anche durante l’ultima settimana di ottobre con la decima giornata. Il turno infrasettimanale della Serie A TIM su DAZN si apre con l’anticipo Parma – Verona, in programma martedì 29 ottobre alle 19:00. Una sfida importante che vede i ducali impegnati a strappare agli avversari i tre punti necessari per scongiurare la zona retrocessione.

Mercoledì 30 ottobre, invece, doppio appuntamento alle 21:00 con l’Udinese di Tudor, reduce dalla pesante sconfitta contro l’Atalanta, che affronterà la Roma di Fonseca a caccia dei tre punti alla Dacia Arena per rincorrere un posto in Champions League. Contemporaneamente, la Lazio sarà impegnata in casa contro il Torino che ha bisogno di ritrovare certezze dopo una settimana complicata.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del decimo turno della Serie BKT. Saranno ben 8 i match in programma martedì 29 ottobre alle 21:00, tra cui quello tra Perugia e Ascoli, mentre nei due posticipi di mercoledì scenderanno in campo Benevento – Cremonese (ore 18:50) e Frosinone – Trapani (ore 21:00).

Per il calcio internazionale, che anche durante la settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Coppa di Lega francese e EFL League Cup, da non perdere Alaves – Atlético Madrid (martedì alle 19:00) e Barcellona-Valladolid (martedì alle 21:15), Manchester City – Southampton (martedì alle 20:45), Liverpool – Arsenal (mercoledì alle 20:30) e Chelsea – Manchester United (mercoledì, alle 21:05).