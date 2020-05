Lazio, anche Riccardo Cucchi nella giornata di oggi ha voluto esprimere un pensiero ricordando il primo scudetto biancoceleste

Giornata impossibile da dimenticare per i tifosi della Lazio che 46 anni fa per la prima volta la squadra biancoceleste si laureava per la prima volta Campione d’Italia.

«Solo nei miei sogni di ragazzino era successo prima di quel giorno…poi arrivò il 12 maggio 1974. Grazie Maestro per quella squadra indimenticabile».