Lazio, Correa stringe i denti: ha voluto il big match di San Siro

Correa, il Tucu proverà a stringere i denti: a Milano ci sarà

Joaquin Correa ci sarà a San Siro col Milan. L’argentino è andato in tribuna all’ultimo minuto contro il Napoli, perché il polpaccio non sembrava in perfette condizioni e lo staff medico ha preferito non rischiare, per preservare il numero 11 per la squadra che l’ex Siviglia ha colpito spesso in passato. Correa dovrebbe tornare a far coppia in attacco con Ciro Immobile. Il Tucu ha dovuto giocare consecutivamente tantissime partite, nelle prime 13 in stagione tra campionato ed Europa ha riposato una sola volta, mai gli era accaduto in carriera di partire sempre dal 1’. Dopo i due forfait con Atalanta e Napoli, Correa vuole essere protagonista in un big match, com già accaduto contro la Juve con l’assist decisivo a Caicedo per il gol dell’1-1 al 95’.