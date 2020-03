Correa, parla Desirée: «È molto difficile stare lontani. Ecco come l’ho conosciuto…»

Desirée Cordero – fidanzata di Correa – ha raccontato come ha conosciuto il fantasista della Lazio e come stanno vivendo la lontananza

Desirée Cordero è la bellissima compagna del fantasista della Lazio, Correa. I due stanno vivendo questo momento lontani: lui è a Roma, lei a Siviglia. Le giornate sono sempre uguali, ma il pensiero per l’altro è immutato: «Come passo le giornate? Leggo, gioco con i cani, mi alleno, parlo con mio padre e aiuto mia madre a pulire in casa. Poi ovviamente faccio una videochiamata con Joaquin» racconta su Instagram la ragazza.

Che prosegue: «Il Tucu l’ho conosciuto a Siviglia nel febbraio del 2017. È molto difficile stare lontani. Siamo insieme da tre anni, sono spesso fuori per lavoro, la distanza però, non è mai stata un problema».