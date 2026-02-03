Lazio: in programma le conferenze stampa di Maldini, Motta e Przyborek. Ecco quando si terrà e a che ora

Lazio, è in programma la conferenza stampa di presentazione dei tre nuovi acquisti di questa campagna invernale di mercato. I dettagli

Chiuso il sipario sulla sessione invernale di calciomercato, la Lazio si prepara a mostrare i propri volti nuovi a tifosi e stampa. Dopo giorni intensi di trattative e firme, il club biancoceleste ha ufficializzato il momento del “battesimo” per i rinforzi arrivati a Formello. Come riportato da una nota ufficiale della società diffusa sul proprio sito, la dirigenza ha scelto la mattinata di venerdì per introdurre ufficialmente i tre profili scelti per rinforzare la rosa.

I nuovi volti del calciomercato biancoceleste

L’attesa è tutta per il debutto mediatico di tre profili molto diversi tra loro, ma uniti dalla stessa missione: alzare il livello qualitativo della squadra. I riflettori saranno puntati soprattutto su Daniel Maldini, Edoardo Motta e Adrian Przyborek, pronti a raccontare le prime sensazioni dopo il loro arrivo in questo calciomercato di riparazione.

Appuntamento a Formello dopo il calciomercato

La macchina organizzativa è già in moto. La Lazio ha comunicato che l’evento si terrà venerdì 6 febbraio, alle ore 11:30, in una cornice d’eccezione: lo studio televisivo del centro sportivo biancoceleste. Sarà l’occasione per i giornalisti di approfondire i dettagli tecnici che hanno portato la società a investire su questi nomi durante il calciomercato invernale e per capire come si stiano integrando nei nuovi schemi tattici.

