Lazio Women, Bačić: «Sono molto felice di essere qua, la scelta è stata semplice! Sulla crescita…»

Focus sulla Lazio Women! Doris Bačić indosserà la maglia biancoceleste in questo prosieguo di stagione! La ragazza ha parlato ai microfoni del club, qui sotto le sue dichiarazioni:

SCELTA – «Ciao a tutti! La Lazio è una grande squadra in Italia, la scelta è stata semplice quando si è presentata l’opportunità! Sono molto felice di essere qua».

ALTRI PORTIERI – «Io sono veramente felice che mi posso allenare con loro per alzare il livello! Francesca Durante la seguivo quando ero alla Juventus, penso sia una delle più forti. E’ un piacere stare in campo, è importante alzare sempre il livello e io lo sto facendo».

ESPERIENZA – «Spero di portare la mia esperienza, ho girato il mondo e vissuto in diversi campionati! So come comportarmi in certe situazioni».

CRESCITA – «Per me è più importante essere felice in allenamento, constatare che sto crescendo. Un miglioramento è fondamentale, spero a fine stagione di vedere questi progressi».

COESIONE – «Ho visto un centro sportivo bellissimo, sinceramente non me l’aspettavo! Penso che anche in altre squadre femminili o maschili non è così. E’ raro vedere la società unita, tutti ci tengono. Il Presidente viene in partita e ciò è un fattore che infonde fiducia».

