Lazio, cosa filtra sulle condizioni di Vecino e Belahyane verso il Como. L’emergenza in difesa si estende anche al centrocampo

Con la vittoria per 2-0 ottenuta nella serata di ieri contro i greci dell’Atromitos, la Lazio ha ufficialmente archiviato il suo precampionato. L’ultimo dei cinque test estivi ha consegnato a Maurizio Sarri indicazioni importanti, ma ora l’attenzione si sposta interamente sulla prima, vera sfida della stagione: l’esordio in Serie A. Il conto alla rovescia è iniziato e porterà i biancocelesti in trasferta a Como, domenica 24 agosto, per la partita in programma alle 18:30 al Sinigaglia.

Il tecnico toscano sfrutterà questa settimana per limare gli ultimi dettagli tattici e tecnici, con l’obiettivo di presentare la squadra nelle migliori condizioni possibili. Tuttavia, come riporta l’odierna edizione del Corriere dello Sport, a turbare i piani del “Comandante” è una vera e propria emergenza che attanaglia il centrocampo. Le condizioni di due pedine fondamentali come Matías Vecino e Mohamed Belahyane destano preoccupazione e andranno valutate quotidianamente dallo staff medico nel percorso di avvicinamento alla partita.

Questa situazione di incertezza costringe Sarri a fare la conta degli uomini a disposizione e a studiare soluzioni alternative. Al momento, i centrocampisti a pieno regime sono Cataldi, Rovella, Dele-Bashiru e Guendouzi. A questo gruppo dovrebbe aggiungersi, almeno provvisoriamente, anche Toma Bašić. Il futuro del croato resta in bilico e una sua cessione non è da escludere, ma la contingenza attuale rende quasi obbligatorio il suo inserimento nella lista dei convocati per Como, in attesa di una decisione ufficiale sul suo percorso a Roma. Sarri dovrà quindi preparare il debutto in campionato con un rebus non da poco da risolvere nel cuore del gioco.