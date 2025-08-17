 Lazio, cosa filtra sulle condizioni di Vecino e Belahyane verso il Como
Connect with us

News

Lazio, cosa filtra sulle condizioni di Vecino e Belahyane verso il Como

News Settore giovanile

Lazio Primavera, Pinelli ko all'esordio: il giovanissimo biancoceleste è stato operato al setto nasale

News

Serie A, OPTA lancia i pronostici: Inter favorita, Napoli, Juventus e Lazio? Le ultime

News

Pedro Lazio, che messaggio a Sarri: la gara contro l'Atromitos dimostra una cosa inequivocabile

News

Quote Scudetto Lazio: quanto vale il sogno tricolore per la squadra di Sarri?

News

Lazio, cosa filtra sulle condizioni di Vecino e Belahyane verso il Como

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Matias Vecino
As Frosinone 03/08/2024 - amichevole / Frosinone-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matias Vecino

Lazio, cosa filtra sulle condizioni di Vecino e Belahyane verso il Como. L’emergenza in difesa si estende anche al centrocampo

Con la vittoria per 2-0 ottenuta nella serata di ieri contro i greci dell’Atromitos, la Lazio ha ufficialmente archiviato il suo precampionato. L’ultimo dei cinque test estivi ha consegnato a Maurizio Sarri indicazioni importanti, ma ora l’attenzione si sposta interamente sulla prima, vera sfida della stagione: l’esordio in Serie A. Il conto alla rovescia è iniziato e porterà i biancocelesti in trasferta a Como, domenica 24 agosto, per la partita in programma alle 18:30 al Sinigaglia.

Il tecnico toscano sfrutterà questa settimana per limare gli ultimi dettagli tattici e tecnici, con l’obiettivo di presentare la squadra nelle migliori condizioni possibili. Tuttavia, come riporta l’odierna edizione del Corriere dello Sport, a turbare i piani del “Comandante” è una vera e propria emergenza che attanaglia il centrocampo. Le condizioni di due pedine fondamentali come Matías Vecino e Mohamed Belahyane destano preoccupazione e andranno valutate quotidianamente dallo staff medico nel percorso di avvicinamento alla partita.

Questa situazione di incertezza costringe Sarri a fare la conta degli uomini a disposizione e a studiare soluzioni alternative. Al momento, i centrocampisti a pieno regime sono Cataldi, Rovella, Dele-Bashiru e Guendouzi. A questo gruppo dovrebbe aggiungersi, almeno provvisoriamente, anche Toma Bašić. Il futuro del croato resta in bilico e una sua cessione non è da escludere, ma la contingenza attuale rende quasi obbligatorio il suo inserimento nella lista dei convocati per Como, in attesa di una decisione ufficiale sul suo percorso a Roma. Sarri dovrà quindi preparare il debutto in campionato con un rebus non da poco da risolvere nel cuore del gioco.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.