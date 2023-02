Lazio Cluj, Sarri vara il turnover: Basic e Gila dall’inizio

Giornata di vigilia in casa Lazio: domani la sfida al Cluj in Conference League. Sarri prepara il turnover: chance per Basic e Gila

Maurizio Sarri varerà un turnover ragionato per la sfida di domani tra Lazio e Cluj in Conference League. Come riporta Il Tempo, il tecnico confermerà Provedel tra i pali, mentre in difesa, con Romagnoli infortunato, il ballottaggio è tra Casale, Gila e Patric, con i primi due favoriti. Sugli esterni Lazzari e uno tra Hysaj e Pellegrini.

Per quanto riguarda il centrocampo, sicuro di un posto come mezzala è Basic, mentre sono aperti i ballottaggi tra Cataldi e Marcos Antonio e tra Vecino e Luis Alberto. In attacco infine Zaccagni è sicuro di un posto vista la squalifica in campionato, Immobile dovrebbe giocare almeno 45 minuti mentre a sinistra ci sarà Pedro. Con Romero squalificato, possibile occasione a gara in corso per Cancellieri.