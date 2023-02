Lazio-Cluj, le probabili formazioni della sfida di questa sera

Lazio-Cluj, questa sera la formazione di Sarri debutta in Conference League sfidando i rumeni del Cluj queste sono le possibili scelte

Alle 21 la Lazio debutta in Conference League contro il Cluj per la gara d’andata degli spareggi, e i biancocelesti sono chiamati ad una reazione dopo la sconfitta contro l’Atalanta. A poche ore dalla partita questi i possibili undici che scenderanno in campo

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Cluj (4-3-3): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek; Petrila, Yeboah, Deac. All.: Petrescu.