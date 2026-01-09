Lazio Christmas Camp, che successo per i giovani capitolini

Lazio Christmas Cam, tantissimi ragazzi dai 6 ai 16 anni hanno preso parte ad un’avventura calcistica indimenticabile

Il Lazio Christmas Camp si è concluso con grande successo, con giovani calciatori provenienti da tutta Italia – e persino da Romania e Canada – che hanno trascorso sei giorni intensi di allenamenti e partitelle con gli istruttori qualificati del Settore Giovanile biancoceleste. I partecipanti, dai più piccoli ai più grandi, hanno avuto l’opportunità di allenarsi come i professionisti, affrontando la pioggia con il sorriso e vivendo un’esperienza unica che ha arricchito la loro passione per il calcio.

Durante il camp, i ragazzi hanno avuto modo di partecipare a allenamenti intensivi e a partitelle che hanno messo alla prova le loro capacità. Non solo esercizi, ma anche momenti di formazione, con gli istruttori del Settore Giovanile della Lazio pronti a dispensare consigli e suggerimenti per migliorare le abilità tecniche e tattiche dei giovani partecipanti.

Inoltre, i giovani calciatori hanno potuto assistere con entusiasmo agli allenamenti delle Under 17 di Cristian Daniel Ledesma e delle Under 15 di Alessio Fazi, diventando tifosi speciali della Lazio. Una delle emozioni più grandi è arrivata con la partita degli Under 13 Pro di Matteo Grassi, a cui i ragazzi hanno assistito con passione.

La giornata conclusiva ha visto la gradita sorpresa dell’arrivo di Adam Marusic, che ha premiato i ragazzi più meritevoli del camp, regalando loro foto ricordo e autografi. Questo momento ha reso l’esperienza ancora più speciale per tutti i partecipanti.

Inoltre, il 7 gennaio, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza da sogno: sono stati accompagnati allo Stadio Olimpico di Roma per assistere alla partita di Serie A tra Lazio e Fiorentina. Emozioni forti sono state visibili sui volti dei giovanissimi, mentre assistevano al riscaldamento a bordo campo e venivano immortalati in uno scatto sotto la Curva Nord. Dopo il match, hanno avuto l’opportunità di incontrare i loro beniamini e ricevere altri autografi e foto.

Il Lazio Christmas Camp si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, che portano con sé ricordi indelebili di un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nella loro passione per il calcio. La S.S. Lazio ha dimostrato ancora una volta di saper coinvolgere i giovani nel mondo del calcio con eventi che vanno oltre l’allenamento, offrendo loro emozioni e opportunità uniche.

LEGGI ANCHE: Taylor Lazio, ora è anche ufficiale! Acquisiti i diritti del giocatore dell’AFC Ajax: il comunicato del Club

Lazio Christmas Camp, che successo per i giovani tifosi capitolini un'esperienza unica per i giovani calciatori! 23

QUOTE GENOA CAGLIARI – Dopo il pareggio in trasferta contro la Cremonese, gli uomini di Pisacane sono chiamati ai tre punti in questo scontro diretto con il Genoa di De Rossi.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 6.00 su Lottomatica e Goldbet grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.08 su Snai.