Lazio, chance per Jony: a Parma la terza da titolare

Lazio, oggi una grande occasione anche per Jony che per la terza volta in questa stagione scende in campo da titolare

Out Lulic. Il capitano della Lazio non ci sarà nella gara di oggi pomeriggio contro il Parma a causa di una brutta botta alla caviglia che ha costretto il bosniaco allo stop.

Nuova chance quindi per Jony che in questa stagione non ha trovato molto spazio. Come riporta il Corriere dello Sport infatti solo solo 19 le presenze: sei nel girone d’Europa League e due in Coppa Italia, undici invece in campionato, per un totale di 346 minuti. Le due presenze da titolare nel match contro l’Inter a San Siro e l’altra contro la Sampdoria all’Olimpico.