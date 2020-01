Le parole di Cesar alla Lazio: «Ci vediamo all’Olimpico, dove ci siamo innamorati» FOTO

Una vera e propria lettera d’amore, quella di Cesar alla Lazio: le parole dell’ex giocatore sul suo profilo Instagram

I colori biancocelesti, quelli della Lazio, non li veste più da un po’…Ma l’amore di Cesar è rimasto immutato. Soprattutto oggi, a poche ore dal fischio di inizio del derby, una gara cara all’ex giocatore che lo rese protagonista in una notte di gennaio. Una vera e propria lettera dedicata all’Aquila, pubblicata sul suo profilo Instagram:

«Ciao amore mio, come stai? L’amore mio sarebbe la mia Lazio. Un altro compleanno è passato, sei cresciuta tanto, sono onorato di aver fatto parte per un periodo della tua vita, in questi 120 anni della tua vita sono passati tanti giocatori. Ma la nostra storia d’amore è unica. Perché tu sei la mia Lazio. Non saprai mai quanto di amo. Ti mando la buonanotte amore mio. Ci vediamo domani alle 18. Sicuramente arriverò un po’ prima. Anzi sono già qua, sempre allo stesso posto, qui ci siamo innamorati. Stadio Olimpico di Roma. E non ti preoccupare, qualsiasi cosa accada, per per te ho giurato amore eterno».