Lazio, Cataldi in Paideia per effettuare i controlli FOTO

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, si è recato in Paideia per effettuare degli accertamenti: stasera l’esito dei controlli

In casa Lazio destano preoccupazione le condizioni di Danilo Cataldi, il centrocampista classe ’94 ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco durante la sfida contro l’Atalanta dopo aver ”sentito” pizzicare il polpaccio.

Come si evince dal profilo Twitter della società capitolina, Cataldi, si è recato in Paideia per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Inzaghi spera che non si tratti di qualcosa di grave per poter riavere il numero 32 presto a disposizione.

Gianlorenzo Di Pinto