Lazio, Cardone analizza: «Il derby alle 12,30 è una sconfitta per tutti, significa che le due tifoserie...»

Lazio, Cardone sicuro: «Il derby alle 12,30 è una sconfitta per tutti, significa che le due tifoserie…». Ecco le sue dichiarazioni

La scelta di programmare il derby della Capitale tra AS Roma e SS Lazio alle ore 12:30 di domenica 21 settembre continua a far discutere. Ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone, esperto di calcio romano e cronista sportivo di lungo corso, ha definito la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive “una sconfitta per tutto il movimento calcistico italiano”. Ecco le sue dichiarazioni:

DERBY– «Il derby alle 12,30 è una sconfitta per tutti, significa che le due tifoserie non sono considerate pronte per godersi ancora uno spettacolo di sera. Tutti stanno semplicemente annotando questa novità, per me è una cosa molto triste. E’ stato anticipato all’ora di pranzo per ovvi motivi di ordine pubblico ed in virtù degli incidenti andati in scena nell’ultima stracittadina. C’è stato un solo tentativo di farlo giocare di sera e ci sono stati scontri ed un atmosfera di guerriglia. E’ un evento meraviglioso che tutto il mondo ci invidia anche per le scenografie meravigliosi, è un peccato che si riesca a vivere in modo diverso».

CALENDARIO – «Dal calendario della Lazio, mi aspettavo qualche partita in più la domenica, ma è evidente che il settimo posto stia penalizzando tanto la Lazio anche nella formulazione dei calendari che ruotano intorno agli impegni europei delle italiane. Poi, nell’analisi di quel settimo posto c’è anche l’evidenza di una squadra che fino a 90′ dalla fine poteva andare ancora in Europa. Quella settimana prima della gara con il Lecce grida vendetta. Non è stata preparata bene, anche solo andare in Conference sarebbe stato meglio di questa attuale situazione».

Impatto mediatico e commerciale

Dal punto di vista mediatico, il derby romano è uno degli eventi calcistici più seguiti in Italia e all’estero. Un orario mattutino in Europa può tradursi in una collocazione poco favorevole per il pubblico televisivo di altri continenti, incidendo sugli ascolti e, di conseguenza, sugli introiti pubblicitari e sui diritti TV.

Cardone ha sottolineato come questa scelta rappresenti “un passo indietro” nella valorizzazione del calcio italiano, che dovrebbe puntare a rendere i suoi eventi di punta sempre più appetibili a livello globale.