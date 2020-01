Lazio, Campania Biancoceleste premia Inzaghi: «Ci rendi orgogliosi» FOTO

Il gruppo Campania Biancoceleste ha insignito Simone Inzaghi di una targa come ringraziamento per questi anni di Lazio

«Campania Biancoceleste consegna a mister Simone Inzaghi la targa di ringraziamento per questi ’20 anni con l’aquila sul petto’. Avere in panchina un tifoso come noi, ci rende ORGOGLIOSI. Grazie per le emozioni che la tua Lazio ci sta regalando anche quest’anno».

Questa è la didascalia che accompagna la foto pubblicata dal gruppo Campania Biancoceleste, su Instagram. Un riconoscimento per il tecnico che è riuscito a creare una famiglia, prima che una squadra, un gruppo unito dagli stessi valori sia fuori che dentro al campo.