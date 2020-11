Lazio, Cagni: «Crotone difende male, ma occhio a Simy. Luis Alberto? Ai tempi dei social sono cose che succedono»

Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radiosei

«Interrompere la Nations League a causa dell’emergenza sanitaria? La Lazio sarà orfana di Milinkovic e ne sarà danneggiata, però queste sono situazioni che economicamente non si possono fermare, altrimenti collassa tutto il sistema. Il Crotone? Gioca bene, Simy è molto qualitativo, ma non difende bene. Stroppa concede molti spazi, soffriranno. Il Crotone non è l’Atalanta che può permettersi di concedere e poi andare a fare un gol in più.

Le parole di Luis Alberto? Nel calcio moderno tutti i calciatori usano i social e dicono delle ca…te. Il sistema di oggi porta a questo, non succede una volta ogni tanto. Poi il calciatore chiede scusa. A livello di spogliatoio non credo siano cose incisive».