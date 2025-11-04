Pisacane nel post partita di Lazio Cagliari: «Fare una partita di coraggio ci fa ben sperare ma qualcosa non è andato»

Lazio Cagliari, le parole del tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane nel post partita del match contro i biancocelesti

L’allenatore dei rossoblù Fabio Pisacane ha parlato a DAZN nel post partita della gara persa 2-0 contro la Lazio di Sarri: le sue parole riprese da Cagliarinews24:

RECUPERI IMPORTANTI – «Mi porto a casa che ho recuperato calciatori che ci devono permettere di arrivare l’obiettivo che abbiamo chiaro nella testa. Inoltre mi porto l’approccio che è stato buono. Fare una partita di coraggio ci fa ben sperare, nel calcio contano i punti. Qualcosa non è andato, ma recuperando quei giocatori ci ha permesso di vedere una mole di gioco diversa. Sono soddisfatto a metà».

TRIDENTE – «Parte da un principio di carattere generale con lo staff, ovvero avere un’idea precisa e mettere i ragazzi nelle condizioni di giocare a calcio. Con loro che hanno appunto il calcio dentro, lo puoi fare. Siamo venuti all’Olimpico e abbiamo giocato con un avversario forte. Anche la prima giornata con la Fiorentina, a Napoli, Parma e Lecce, quando abbiamo avuto i ragazzi dentro abbiamo fatto ciò che si è preparato a luglio. Se mancano pezzi pregiati bisogna mettere i ragazzi nelle condizioni per non metterli a rischio. Stasera abbiamo costruito a 4 con Luperto e Mina e di fare una partita come l’abbiamo fatta».

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI PISACANE SU CAGLIARINEWS24