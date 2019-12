Lazio, contro il Brescia senza Leiva e Luis Alberto

Lazio, la Supercoppa di ieri lascia strascichi per quello che sarà il prossimo match di campionato: out Leiva e Luis Alberto

Gioia incontenibile per la vittoria della Supercoppa da parte della Lazio. Un altro trofeo da mettere in bacheca e Juventus battuta per due volte nel giro di due settimane.

Ora sarà meritato riposo in vista del Natale. Al ritorno i biancocelesti affronteranno il Brescia senza due pilastri: Lucas Leiva e Luis Alberto. Entrambi infatti erano diffidati e ieri sono stati ammoniti durante il match.