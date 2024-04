Lazio, i biancocelesti pronti a tutto per giocarsi un posto in Europa: la situazione aggiornata in vista delle ultime giornate di campionato

La Lazio non molla e prova a giocarsi il tutto per tutto per ottenere un posto in Europa il prossimo anno. La corsa in campionato passa soprattutto per gli scontri diretti, fondamentali per essere favoriti in situazioni di arrivo a pari punti tra due squadre. Nel caso di tre o più club, invece, si considerano tutti gli incontri per costruire una mini-classifica. Per quanto riguarda la Lazio: in caso di parità anche negli scontri diretti si posiziona davanti chi ha la differenza reti generale migliore.

Lazio in vantaggio con:

– Napoli (1-2 all’andata (V), 0-0 al ritorno);

– Torino (2-0 all’andata (V), 0-2 al ritorno (V));



Lazio in parità con:

– Monza (1-1 all’andata, ma ritorno ancora da giocare);

– Fiorentina (1-0 all’andata (V), 2-1 al ritorno (S): dipende dalla differenza reti);

– Genoa (0-1 (S), 1-0 (V): dipende dalla differenza reti).

Lazio in svantaggio con:

– Bologna (1-0 all’andata (S), 1-2 al ritorno (S));

– Roma (0-0 all’andata, 1-0 al ritorno (S));

– Atalanta (3-2 all’andata (V), 3-1 al ritorno (S)).