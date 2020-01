Lazio, Avramov: «Biancocelesti interessanti, la vittoria in Supercoppa non mi ha sorpreso»

Lazio, le parole dell’ex portiere Vlada Avramov sulla vittoria biancoceleste in Supercoppa ai microfoni di Juvenews.eu

Due settimane fa la Lazio vinceva la sua quinta Supercoppa Italiana, la seconda di fila contro la Juventus di Sarri. Il trionfo di Riyad continua a far parlare gli addetti ai lavori: tra di loro c’è l’ex portiere di Cagliari e Fiorentina Vlada Avramov che a juvenews.eu ha detto:

«La sconfitta della Juve in Supercoppa non mi ha sorpreso, in quanto la Lazio sviluppa situazioni di gioco e dinamiche molto interessanti, applicando con personalità il 3-5-2. Comunque non si può giudicare la squadra prima in classifica dopo una singola sconfitta. Ci sta dover affrontare dei periodi di calo, sono ciclici e la Juventus credo che li supererà brillantemente».