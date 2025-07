Lazio Avellino, oggi l’amichevole! Biancolino svela: «Affrontare Sarri è un’emozione unica. Vi racconto un aneddoto…». Le parole

In vista dell’amichevole di prestigio in programma questa sera alle ore 20:30, l’Avellino si prepara ad affrontare la Lazio allo stadio Partenio-Lombardi. A parlare dell’atteso confronto è stato il tecnico dei lupi, Raffaele Biancolino, intervenuto ai microfoni di Sportitalia per condividere le sue sensazioni sul match e ricordare un curioso episodio legato all’attuale allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri.

Raffaele Biancolino, 46 anni, ex attaccante e volto simbolo dell’Avellino degli anni 2000, è stato promosso allenatore della prima squadra dopo un percorso all’interno del settore giovanile. Conosciuto per il suo temperamento passionale e la profonda conoscenza dell’ambiente irpino, Biancolino ha definito la sfida contro la Lazio “un’occasione importante per testare il lavoro svolto in ritiro e confrontarsi con una squadra di livello superiore”.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio da questa estate, è noto per il suo stile di gioco offensivo e il rigoroso approccio tattico. Prima di approdare alla Serie A, Sarri ha allenato anche l’Avellino nella stagione 2007-2008, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi biancoverdi.

AMICHEVOLE CONTRO LA LAZIO – «E’ una occasione un po’ per tutti, affrontiamo una squadra importante e con un allenatore importante, da affrontare con lo spirito giusto. Una sfida bella tosta»

SU SARRI – «Voleva tutti con le scarpe nere, tutti avevano scarpe colorate. All’Avellino avevano tutti con queste scarpe a colori. Il mister voleva che si pitturassero le scarpe di nero. Io gli dissi: ‘Mister, non so se sia scaramanzia, ma è una cosa tua’ (ride, n.d.r.). Sarri poco all’Avellino? Sì, è stato un peccato, si vedeva la sua forza, le sue idee su tutto, dai calci d’angolo alle punizioni. Peccato averlo visto così poco. Affrontarlo da collega è un’emozione. Affrontarlo da allenatore è una emozione unica»