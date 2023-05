Lazio attenta, anche un top club vuole Santiago Gimenez

Lazio, per la prossima sessione di mercato un top club si sarebbe interessato al giovane calciatore attualmente al Feyenoord

L’obiettivo primario della Lazio è il piazzamento Champions, e vuole ottenerlo il prima possibile. E’ chiaro però che il pensiero del club biancoceleste vada anche al calciomercato, con Tare che vuole rinforzare la squadra per la prossima stagione.

Secondo quanto viene riportato da Elgoldigital uno degli obiettivi della società capitolina è Gimenez del Feyenoord, sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Siviglia. Aumenta cosi la concorrenza, ma l’ostacolo principale è far cedere gli olandesi che per il ragazzo non vogliono una cifra inferiore ai 30 milioni.