Lazio-Atromitos streaming live e diretta tv: dove vederla

Lazio Atromitos streaming live e diretta tv: dove vedere l’amichevole in programma il prossimo sabato in quel di Rieti

Con la preparazione estiva che volge al termine, la Lazio di Maurizio Sarri si appresta a vivere l’ultimo atto del suo precampionato prima di fare sul serio in Serie A. Dopo aver archiviato con una vittoria di misura l’impegnativa trasferta inglese contro il Burnley, i biancocelesti si preparano per l’ultimo test, un’occasione preziosa per affinare i meccanismi e dare minuti a chi ne ha più bisogno.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 agosto alle ore 20:00, quando la Lazio scenderà in campo allo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti per affrontare i greci dell’Atromitos. Questa partita rappresenta l’ultima prova generale per Sarri, che avrà modo di valutare lo stato di forma della squadra e testare le soluzioni tattiche in vista della prima giornata di campionato. Sarà un’opportunità per vedere all’opera le seconde linee e per capire chi potrà essere un’alternativa valida nel corso della stagione, specialmente considerando le assenze per infortunio che hanno caratterizzato questa fase di preparazione. L’incontro servirà anche per oliare l’intesa tra i reparti e per mettere ulteriore “benzina nelle gambe” dopo i carichi di lavoro delle scorse settimane.

Per tutti i tifosi biancocelesti che non potranno essere presenti a Rieti, ci sarà un’ampia copertura mediatica per non perdersi neanche un minuto dell’ultima uscita estiva della squadra. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire l’incontro in live streaming tramite l’app ufficiale, disponibile su una vasta gamma di dispositivi come Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. In alternativa, la sfida sarà visibile anche sul canale tematico ufficiale del club, Lazio Style Channel, che offrirà come sempre un punto di vista unico e approfondimenti dedicati.