Lazio Atalanta senza tifosi, prosegue la contestazione anche in Coppa: i laziali si dividono per amore, ma la speranza è condivisa

Lazio Atalanta di Coppa Italia non farà alcuna eccezione, i gruppi organizzati vanno avanti con la protesta. I tifosi si dividono

I gruppi del tifo organizzato biancoceleste hanno annunciato tramite i propri canali social che la protesta continuerà anche in occasione della semifinale di Coppa Italia. Dunque mercoledì 4 marzo, per Lazio-Atalanta, la parte più calda del tifo non sarà presente e invita il resto dei laziali a fare lo stesso. Lasciando a tutti ovviamente estrema libertà di scelta.

C’era tanta attesa all’interno dell’ambiente per questa comunicazione. L’importanza della sfida (ultimo vero obiettivo stagionale per la squadra di Maurizio Sarri) e gli appelli dello stesso mister e dei calciatori potevano far pensare a qualcosa di diverso, ma così non è stato.

Una decisione storica, un segnale forte, non tutti sono d’accordo: ma quando si parla d’amore è difficile trovare una ragione

Questa decisione sofferta è semplicemente storica, per la prima volta la squadra viene lasciata sola in un match così importante, che potrebbe portare la Lazio a giocare una finale di un torneo a distanza di 7 anni dall’ultima volta. Per questo ci si divide, c’è chi sposa a pieno la linea di contestazione ad oltranza e chi invece avrebbe seppellito l’ascia di guerra per questa occasione.

Difficile scegliere chi ha ragione, da una parte sospendere la protesta per una semifinale potrebbe far passare il messaggio che questa vada in base ai risultati e alle competizioni, dall’altra alcuni tifosi sostengono che per il bene del club e della sua storia sia necessario portare quella spinta in più che l’Olimpico sa dare per un appuntamento così importante.

In entrambi i casi si parla semplicemente per amore della Lazio e non sarebbe neanche giusto giudicare l’uno o l’altro pensiero! La speranza però è comune: che tutto quello che sta accadendo in questo periodo possa portare ad un cambiamento e dunque ad un futuro migliore.

