Lazio Atalanta, la sentenza finale per De Katelaere: ci sarà all’Olimpico?

Lazio Atalanta, gli esami confermano la diagnosi: cosa filtra sulle condizioni dell’ex Milan in vista della partita contro i capitolini all’Olimpico

Brutte notizie per l’Atalanta e, soprattutto, per Charles De Ketelaere. Il trequartista belga classe 2001 aveva dato forfait nel riscaldamento dell’ultima gara contro la Cremonese a causa di un problema fisico lasciando il posto a Samardzic.

Gli esami strumentali effettuati nelle ore successive hanno evidenziato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Una diagnosi che impone uno stop non breve e che costringerà il numero 17 nerazzurro a rimanere ai box per diverse settimane.

Lazio Atalanta, valutazioni in corso

In queste ore sono in corso consulti specialistici per definire l’approccio terapeutico migliore. Non è ancora stato ufficializzato il percorso – conservativo o chirurgico – ma i tempi di recupero non saranno immediati. Il belga quindi salterà sicuramente la prossima sfida contro la Lazio allo Stadio Olimpico, un appuntamento delicato per la corsa europea dei bergamaschi.

Lazio Atalanta, assenza pesante per la sfida con i capitolini

L’assenza di De Ketelaere rappresenta un colpo significativo per l’Atalanta. Il fantasista ex Milan è stato uno degli elementi più creativi della stagione, capace di garantire qualità tra le linee, inserimenti e soluzioni offensive alternative.

Ora lo staff tecnico dovrà trovare nuove soluzioni tattiche per sopperire alla sua mancanza in un momento cruciale del campionato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire la durata esatta dello stop, ma la certezza è che l’Atalanta dovrà fare a meno del suo talento per un periodo importante della stagione.

