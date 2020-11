Lazio, ancora assente Luiz Felipe, Escalante a parte

La Lazio torna in campo a Formello: assente il brasiliano, allenamento a parte per l’argentino

La Lazio torna in campo questa mattina presso il centro sportivo di Formello per la preparazione del match di sabato contro il Crotone.

Si rivede in campo Gonzalo Escalante, il quale si è allenato a parte. Inzaghi spera di poterlo riavere il prima possibile a disposizione, nonostante il ritorno di Lucas Leiva e a prescindere dal recupero di Danilo Cataldi. Lulic migliora nella condizione fisica e nel tocco di palla: il capitano prosegue al meglio il suo ritorno sul campo d’allenamento: il numero 19 è anche autore di un gol di pregevole fattura, su assist al volo di tacco di Luis Alberto. Ancora assente Luiz Felipe Ramos, oltre a Ciro Immobile (le cui visite mediche, in programma questa mattina, sono state annullate) e Thomas Strakosha, oltre che ovviamente i giocatori ancora impegnati con le rispettive nazionali.