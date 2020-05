Lazio, la Regione: «Valutiamo con il Governo gli allenamenti dal 4 maggio»

Lazio, Campania ed Emilia Romagna hanno acconsentito alla ripresa degli allenamenti nei propri centri sportivi

Regna il caos per quanto riguarda gli allenamenti. Il Governo ha infatti proibito agli atleti di allenarsi nei propri centri sportivi anche se poi le regioni si sono mosse in modo autonomo e in Campania ed Emilia Romagna è stato dato il via libera.

Per questo anche nel Lazio si vorrebbe fare la stessa cosa e la richiesta di far allenare Lazio e Roma nei propri centri sportivi è stata presa in esame come conferma Daniele Leodori, vice presidente della Regione: «Stiamo cercando di capire come definire gli allenamenti individuali per gli sport di squadre professionistiche, stiamo cercando di capirlo col Governo perché i nostri atteggiamenti rientrano in una logica di collaborazione diretta col Governo». Queste le sue parole riportate da TMW.