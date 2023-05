Lazio, scatta l’allarme a Formello: squadra spremuta. Corrono soltanto in due… Biancocelesti cotti a un passo dal traguardo

Il Corriere dello Sport fa il punto in casa Lazio all’indomani della sconfitta col Milan. In ottica Champions resta un piccolo vantaggio da conservare battendo il Lecce venerdì all’Olimpico, ma l’allarme suona a Formello. La Lazio sembra cotta a un passo dal traguardo. Il duello con l’Inter aveva proposto le stesse sensazioni, mercoledì na era finita dopo una trentina di minuti a tutto gas. Questioni individuali.

Corrono in pochi, forse solo Felipe Anderson e Luis Alberto. Immobile va giustificato, Milinkovic è sparito, Zaccagni frenato da un affaticamento muscolare, Vecino e Cataldi a casa. Troppo per un gruppo spremuto, di soli tredici o quattordici giocatori di livello, proiettato in una dimensione superiore alle proprie possibilità.