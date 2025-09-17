Lazio, allarme Castellanos in vista del derby: problema all’adduttore da monitorare

Lazio, dubbi su Castellanos per il derby: affaticamento all’adduttore nel mirino. Le ultimissime notizie sui biancocelesti

Il derby capitolino di domenica si preannuncia infuocato e carico di tensione. Sia la Roma che la Lazio arrivano all’appuntamento con ferite ancora aperte. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, tecnico esperto e dal gioco offensivo, sono reduci dalla prima sconfitta stagionale, maturata di misura contro il Torino. Un passo falso che ha interrotto un avvio di campionato fino a quel momento positivo.

Sul fronte opposto, la situazione in casa biancoceleste appare più complessa. La squadra di Maurizio Sarri, allenatore noto per il suo calcio rapido e verticale, ha raccolto appena tre punti nelle prime tre giornate: due sconfitte pesanti, contro il Como al “Sinigaglia” e il Sassuolo a Reggio Emilia, e una sola vittoria, arrivata contro il Lecce. Un bottino magro che ha già acceso i riflettori critici sull’avvio di stagione.

Lazio, problemi di gioco e di mentalità

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ritiene che la Lazio stia affrontando soprattutto un problema mentale. I giocatori, troppo concentrati nell’assimilare i meccanismi tattici, sembrano smarrire la libertà e l’istinto negli ultimi metri di campo. Il risultato è un gioco poco concreto, caotico a centrocampo e fragile in fase difensiva.

I numeri parlano chiaro: escluso il poker rifilato al Lecce, la Lazio non è riuscita a segnare in due delle tre gare disputate. Un dato che evidenzia la sterilità offensiva e mette sotto pressione il reparto avanzato.

Castellanos in dubbio per il derby

Tra i giocatori finiti sotto osservazione c’è Valentín Castellanos, centravanti argentino classe 1998, arrivato per dare peso e profondità all’attacco. Nell’ultima gara, superata l’ora di gioco, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un affaticamento all’adduttore sinistro. Le immagini televisive lo hanno mostrato in panchina con una borsa del ghiaccio sulla coscia.

Il quotidiano romano riferisce che la sua presenza per il derby non è in dubbio, ma lo staff medico monitorerà quotidianamente le sue condizioni.

Con entrambe le squadre alla ricerca di riscatto, il derby di Roma si annuncia come una sfida ad alta intensità, dove oltre alla tecnica conteranno nervi saldi e determinazione.