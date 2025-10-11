 Lazio, Hysaj ammette: «È un onore raggiungere il record di Cana, ma penso alla partita con l'Albania»
Lazio, Hysaj non dimentica: «È un onore raggiungere il record di Cana, ma penso alla partita con l’Albania». Le sue dichiarazioni

Prima della sfida tra Albania e Serbia, il difensore della Lazio Elseid Hysaj è intervenuto in conferenza stampa. L’esterno biancoceleste ha parlato con orgoglio del traguardo che sta per raggiungere con la sua Nazionale: eguagliare il record di presenze di Lorik Cana, ex capitano e simbolo dell’Albania, oltre che vecchia conoscenza della Lazio.

PAROLE «Com’è questa sfida? A dire il vero, per me è quasi come tutte le altre. La sto vivendo in modo molto emotivo, è difficile e bellissima. Non vedo l’ora di scendere in campo domani. Dobbiamo essere carichi per giocare. È un piacere e un onore raggiungere il record di Cana, ma penso alla partita e a fare il meglio per la mia Nazionale. Sono qui per la squadra. Ho giocato contro tanti giocatori serbi, hanno qualità e sapremo come gestire il loro attacco».

