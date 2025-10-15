Albania, il biancoceleste Hysaj entra nella storia: «Ero sopraffatto dall’emozione quando stavo per entrare in campo e battere il record»

Albania, il biancoceleste Hysaj: «Ero sopraffatto dall’emozione quando stavo per entrare in campo e battere il record». Le parole

Traguardo storico per Elseid Hysaj. Il terzino della Lazio, nell’amichevole contro la Giordania, ha raggiunto quota 94 presenze con la maglia della Nazionale albanese, diventando così il giocatore più presente di sempre e superando Lorik Cana.

Al termine della gara, intervistato da Tv Klan, Hysaj ha raccontato le sue emozioni per questo record e ha ripercorso le tappe principali del suo percorso in biancorosso.

PAROLE – “Ero sopraffatto dall’emozione quando stavo per entrare in campo e battere il record. Come ragazzo, di solito sto per conto mio, parlo con la mia famiglia e non esterno molto i miei problemi, li tengo nascosti cercando di superarli con un sorriso.

Ci vuole molta positività e io ce l’ho. La mentalità fa la differenza. Sono cresciuto in Albania, lì nessuno ti perdona niente“.

