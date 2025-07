Lazio, senti Agostinelli: «Si inizia a rivedere il gioco manovrato di Sarri. Provstgaard non mi dispiace. Su Dele-Bashiru dico questo»

Lazio, Agostinelli: «Si inizia a rivedere il gioco manovrato di Sarri. Provstgaard non mi dispiace. Su Dele-Bashiru dico questo». Le sue parole

Andrea Agostinelli, ex centrocampista della Lazio negli anni ’80 e oggi opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare le prime uscite stagionali della nuova Lazio guidata da Maurizio Sarri. Le sue osservazioni hanno offerto spunti interessanti sia sul piano collettivo che individuale, contribuendo al dibattito sul futuro della squadra biancoceleste.

PAROLE – «Anche se parliamo di amichevoli estive ed i carichi si fanno sentire, dalla Lazio si inizia a rivedere il gioco manovrato di Sarri. Con la squadra avversaria che fa fatica a rendersi pericolosa, ma anche una maggiore difficoltà ad arrivare in porta. La differenza con la squadra di Baroni è questa, volendo essere molto sintetici. C’è da dire che alcuni giocatori, ora, sono meno sciolti e liberi perché sono più orientati a fare i movimenti giusti. La differenza in questa stagione la può fare solo il miglioramento di alcuni singoli»

«Provstgaard non mi dispiace. È un ragazzo interessante, con un certo tipo di allenatore può anche diventare una rivelazione. Un tecnico sta lì per far scalare la vetta a giocatori che partono in pianura. In lui vedo una grande attenzione ad imparare. Non vedo grandi pregi o grandi difetti, ma tanta applicazione nel migliorarsi. Con Sarri, che fa tanto bene la fase difensiva, con la sua voglia di imparare, può diventare anche la sorpresa della stagione»

«Dele-Bashiru? Non serve se fa il compitino, è quello che per tipologia di caratteristiche deve fare la differenza in fase offensiva. E’ quando affronti squadre che si difendono e ti danno pochi spazi che emerge il problema. Servono gli inserimenti come quelli di Vecino. In partite che non riesci a sbloccare, se non hai giocatori che inventano o imbucano nello spazio, è dura. Questa è la mia preoccupazione. In questi casi, poi, sei costretto a riversare tutta la fantasia della squadra sugli esterni»