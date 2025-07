Lazio, Agostinelli sicuro: «A Lotito e Sarri chiederei quale sarà l’obiettivo della stagione della Lazio»

Lazio, Agostinelli svela: «A Lotito e Sarri chiederei quale sarà l’obiettivo della stagione della Lazio». Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radiosei, l’ex tecnico e commentatore sportivo Andrea Agostinelli ha condiviso le sue riflessioni sul futuro della Lazio, concentrandosi in particolare sul ruolo del terzino sinistro Nuno Tavares nel nuovo progetto tattico guidato da Maurizio Sarri. Con la presentazione ufficiale dell’allenatore prevista a breve, cresce l’attesa intorno alla strategia che il club capitolino adotterà nella prossima stagione di Serie A.

Focus su Nuno Tavares

Nuno Tavares, classe 2000, è un esterno difensivo portoghese noto per la sua velocità e propensione offensiva. Dopo l’esperienza con l’Arsenal, il giocatore ha vissuto una stagione in chiaroscuro tra prestazioni altalenanti e problemi di adattamento al calcio italiano. Agostinelli ha sottolineato come, sotto la guida di Sarri, il calciatore possa trovare una collocazione più definita, sfruttando al meglio le sue qualità nei meccanismi di gioco del nuovo tecnico.

Il ritorno di Sarri: nuovo impulso per la Lazio

Maurizio Sarri, allenatore toscano ex Juventus, Chelsea e Napoli, è noto per il suo calcio votato alla costruzione dal basso, con schemi tattici ben definiti e una forte identità di gioco. La sua presentazione ufficiale si terrà nei prossimi giorni presso il centro sportivo di Formello, dove sarà affiancato dal presidente Claudio Lotito, figura centrale nelle scelte strategiche del club.

PAROLE – «A Lotito e Sarri chiederei quale sarà l’obiettivo della stagione della Lazio. Porre questo quesito ad entrambi sarebbe utile per capire se c’è allineamento sul tema. Poi sarei curioso di sapere dal tecnico se è ipotizzabile un ruolo diverso da quello del terzino per Tavares. Magari come mezzala. Sarri non è uno di quelli che inventa molto, è un tecnico che viaggia sui binari dell’integralismo. Aspettarsi scelte estrose da lui è più complicato, ma in un momento di carestia è lecito anche pensare a questo. Non dico che, in tal senso, non sia il tecnico giusto per la specifica situazione della Lazio, ma la sua carriera è nota. Tavares è uno che sfruttando la presenza di Sarri può colmare il suo difetto nella fase difensiva. Ma è anche vero che non si può escludere anche un cambiamento di posizione per andare incontro alle sue attitudini offensive».