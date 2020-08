Lazio, le parole dell’ag. di Jony: «Diverse squadre interessate a lui»

Le parole di Miguel Alfaro, agente di Jony, sul futuro del giocatore della Lazio

Futuro incerto per Jony. Nonostante il grande impiego del giocatore da parte di Inzaghi, per lo spagnolo si sono accese le sirene di mercato. A confermare le voci è l’agente, Miguel Alfaro, a Calciomercato.it:

«Il bilancio della stagione è positivo, soprattutto per il salto di responsabilità in un ruolo a cui è meno abituato. Avendo dimostrato di essere in grado di far bene in un club importante, è vero che diverse squadre spagnole si siano interessate alla sua situazione».