Acquafresca: «Lazio grande squadra, Inzaghi predestinato»

L’ex attaccante del Cagliari, ai microfoni di Radio Bianconera, ha speso belle parole per Inzaghi e la Lazio

Robert Acquafresca, ex bomber del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, dove, oltre a dire la sua sulla lotta scudetto, ha elogiato la grande stagione della Lazio e di Inzaghi. Queste le sue parole:

«La Juve però deve stare attenta anche alla Lazio che è ancora in corsa per lo scudetto. È una sfida apertissima per il titolo, la Juve è la Juve ed è la favorita, ma la Lazio zitta zitta ha costruito una grande squadra, Inzaghi è un predestinato e merita palcoscenici importanti come quello che sta diventando la Lazio. Possono fare molto bene».