Lazio, a San Siro Immobile e Correa per “salvare” l’inizio di stagione in Serie A

Lazio, Immobile e Correa per “salvare” l’inizio di stagione in Serie A: il Corriere dello Sport disegna il possibile scenario di questa sera a San Siro

Un altro risultato importante con una big del campionato per riscattare un inizio di stagione ricco di grandi delusioni in campionato. Le sconfitte con Sampdoria, Udinese e Verona e il pari di Benevento hanno posto la Lazio in grande ritardo sulle prime della classe in Serie A. La vittoria col Napoli però ha fatto salire la compagine di Inzaghi a quota 21 in graduatoria. Il Corriere dello Sport nell’edizione di questa mattina ha evidenziato come la campagna di Milano sia affidata al capitano Ciro Immobile, la cui missione è quella di avvicinare la Lazio al Milan capolista (attualmente a 10 sui biancocelesti) e far sperare anche le competitor del Diavolo per il tricolore. Anche per il Corriere dello Sport – come già sottolineato dalla nostra redazione nella giornata di ieri – Correa stringerà i denti: ha saltato la sfida di domenica contro il Napoli per aiutare la squadra in una partita decisiva per la stagione.