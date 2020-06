LAVAGNA TATTICA – Jony è un importante generatore di occasioni

Jony è un importante generatore di occasioni per la Lazio. Pur coi suoi limiti, è molto incisivo nei cross

Dopo mesi iniziali molto difficili, Jony è diventato una pedina sempre più utile per la Lazio. Tant’è che ha sostituito Lulic per diverse partite quando il bosniaco si è infortunato. Per quanto l’ex Malaga debba migliorare l’efficacia nel dribbling (ne azzecca 0.8 su 2.2 tentati), è un fondamentale generatore di occasioni.

I suoi cross aumentano infatti la pericolosità della squadra. Ne azzecca 3.3 ogni 90′, con ben 1.8 passaggi chiave. Insomma, quando va sul fondo provoca diversi problemi per gli attaccanti.