LAVAGNA TATTICA – Immobile non ha mai tirato così tanto in carriera

Immobile sta facendo una stagione realizzativa impressionante con la Lazio. L’attaccante campano ha numeri incredibili

Immobile finora ha realizzato la bellezza di 27 gol in questa stagione della Lazio. L’attaccante campano non è semplicemente più cinico nella finalizzazione: ha proprio numeri da record nel tiro in porta, vede la porta con un facilità incredibile.

Immobile, infatti, tira la bellezza di 4.15 volte per 90′. Inoltre, il dato sugli Expected Goals per 90′ è spaventoso: ben 0.85. L’anno scorso faceva “solo” 0.51, e il suo record precedente erano di 0.71 xG (cifra raggiunta nel 2017-2018). Insomma, giocare con Immobile vuol dire partire quasi da un gol di vantaggio.