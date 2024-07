Laurienté Lazio, è STALLO: c’è DISTANZA tra domanda e offerta. Gli AGGIORMENTI sulla trattativa per l’esterno del Sassuolo

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la trattativa tra la Lazio ed il Sassuolo per Armand Laurienté è in una fase di stallo. Il club emiliano chiede 15 milioni di euro, mentre l’offerta biancoceleste non supera i 10 milioni.

Il direttore sportivo Fabiani, però, è fiducioso, forte dell’accordo con il giocatore e della voglia di quest’ultimo di lasciare il Sassuolo dopo la retrocessione della scorsa stagione.