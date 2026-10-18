Kovacevic: «Gattuso non mi stupisce in questo avvio! Isaksen? Ala velenosa, sa fare male» – Lazio News 24

Darko Kovacevic, doppio ex giocatore di Lazio e Juventus, ha esaltato la formazione di Gattuso soffermandosi su Frattesi e Isaksen. Le dichiarazioni

Il countdown per il big match dello Stadium sta per esaurirsi. Questa sera la Juventus ospiterà la Lazio in un incrocio d’alta classifica che promette di infiammare la settima giornata di Serie A. A rendere ancora più elettrica l’atmosfera della vigilia ci ha pensato un doppio ex d’eccezione, l’ex attaccante serbo Darko Kovacevic. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex dirigente dell’Olympiacos ha analizzato le forze in campo, sbilanciandosi apertamente sul nome della favorita e offrendo spunti tattici molto interessanti.

Il cuore e la ragione di Kovacevic sembrano remare nella stessa direzione, tracciando una strada ben precisa per i novanta minuti di Torino.

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Kovacevic incorona la Juventus e punta sul fattore coppa

Nonostante il passato vissuto su entrambe le sponde, il serbo non si nasconde e rivela per quale squadra batterà il suo cuore. «Sono più legato ai bianconeri e penso vinceranno», ha confessato senza giri di parole Kovacevic. Secondo la sua analisi, la chiave di volta della partita risiede nell’entusiasmo generato dall’ultimo impegno internazionale dei piemontesi. Il recente successo ottenuto in Europa League contro il Celta Vigo fungerà da carburante mentale ed emotivo, dando alla squadra di Spalletti la spinta decisiva per superare l’ostacolo biancoceleste davanti ai propri tifosi.

I complimenti di Kovacevic a Gattuso e la sorpresa in classifica

Vedere la formazione capitolina davanti ai piemontesi prima del fischio d’inizio fa indubbiamente un certo effetto, ma il rendimento degli ospiti non è frutto del caso. «Un po’ sì, ma Gattuso non mi stupisce», ha ammesso il serbo, spendendo parole di profonda stima per l’allenatore calabrese. «Ho apprezzato Rino da giocatore e lo stimo in panchina», ha aggiunto, riconoscendo a Gennaro Gattuso il merito di aver costruito un gruppo solido, affamato e capace di imporre il proprio gioco su ogni campo d’Italia in questo spumeggiante inizio di stagione.

L’analisi tattica di Kovacevic: fari puntati su Isaksen e Frattesi

Entrando nel dettaglio dei singoli duelli che decideranno la contesa, l’ex bomber ha voluto esaltare le qualità di alcuni interpreti specifici. Se da un lato ha messo in guardia i difensori per la costante pericolosità di Davide Frattesi, dall’altro ha confessato una vera e propria ammirazione per un gioiello della rosa laziale: «Frattesi è sempre pericoloso. Io ho un debole per Isaksen: è un’ala velenosa, di quelle che fanno male in modi diversi».